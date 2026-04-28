ЦБА определил новые приоритеты развития страхового сектора

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) определил дальнейшие шаги в страховом секторе в "Отчете о состоянии исполнения Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы за 2025 год".

Согласно информации, планируется редизайн продукта индивидуального страхования пассажиров от несчастных случаев. Также в документе предусматривается усиление культуры управления рисками в бизнес-процессах, развитие взаимодействия со страховщиками и активное сотрудничество для устранения существующих барьеров в сфере цифровизации.

В то же время планируется продвижение решений "InsurTech" (страховые технологии) через специальный регулятивный режим. Очередной целью также является рассмотрение расширенной схемы гарантирования для охвата добровольных видов страхования.

В числе приоритетов Центрального банка - разработка системы оценки рисков по защите финансовых потребителей, а также создание механизмов внутреннего и внешнего контроля в связи с переходом на риск-ориентированный надзор.

Кроме того, ЦБА включил в список своих целей изучение применения моделей "Cup and cap" (установление страховой премии на основе риск-ориентированного подхода).