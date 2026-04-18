Товарооборот между Азербайджаном и США вырос более чем в два раза

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки (США) составил 296,265 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 162,5 миллиона долларов США или в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2025 года.

В отчетном периоде товарооборот с США составил 3,15% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе-марте текущего года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в США на сумму 22,3 миллиона долларов. Это на 6,6 миллиона долларов США или примерно на 41,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За указанный период 18,3 миллиона долларов из объема экспорта из Азербайджана в США пришлось на ненефтяную продукцию. По доле экспорта азербайджанской ненефтяной продукции США занимают 9-е место с показателем 2,13%. Экспорт ненефтяной продукции в США вырос на 2,6 миллиона долларов США или 16,4% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года.

В отчетном периоде Азербайджан осуществил импортные операции из Соединенных Штатов Америки на сумму 274 миллиона долларов США, что означает рост на 156 миллионов долларов США или в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов или 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего внешнеторгового оборота 5,402 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 4,005 миллиарда долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов или 15,4%, а импорт - на 1,658 миллиарда долларов или 29,3%.

В итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,398 миллиарда долларов, что в годовом сравнении на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше.