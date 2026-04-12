Увеличились денежные переводы из Швейцарии в Азербайджан

БАКУ/Trend/- В 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Швейцарии в Азербайджан составил 10 миллионов 363 тысячи долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 202 тысячи долларов США, или на 2%, больше по сравнению с показателем 2024 года.

Согласно информации, за отчетный период доля Швейцарии в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 0,9%.

В то же время в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Швейцарию составил 7 миллионов 976 тысяч долларов США, что на 1 миллион 400 тысяч долларов США, или на 22,2%, больше по сравнению с показателем 2024 года.

За отчетный период доля Швейцарии в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж составила 1,6%.

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Швейцарию составил 6 миллионов 525 тысяч долларов США, а в обратном направлении - 10 миллионов 161 тысяча долларов США.

В целом в 2025 году объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 505 миллионов 139 тысяч долларов США. Это на 21 миллион 600 тысяч долларов США, или на 4,1%, меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время за отчетный период объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1 миллиард 177 миллионов долларов США, что на 94 миллиона 100 тысяч долларов США, или на 8,7%, больше по сравнению с показателем 2024 года.