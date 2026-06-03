Пресса Сан-Марино заявила о важности прямых поставок газа из Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Официальная газета Сан-Марино Tribuna Politica подробно осветила значимость подписанного с SOCAR Trading Gas & Power соглашения о прямых поставках природного газа из Азербайджана, охарактеризовав данный контракт как важнейший шаг в обеспечении национальной энергетической стабильности.

​Как сообщает Trend, в публикации издания отмечается, что подписание документа президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и генеральным директором госкомпании A.A.S.S. Марчелло Форселлини в рамках Бакинской энергетической недели выводит республику на принципиально новый уровень управления ресурсами.

​Журналисты газеты подчеркивают, что утвержденная схема снабжения призвана полностью обезопасить страну от геополитических рисков и гарантировать бесперебойную подачу тепла в зимний период.

Профильные министерства планируют использовать этот прямой механизм закупок у первоисточника для стабилизации внутренних потребительских тарифов и формирования предсказуемых параметров государственного бюджета.

Согласно материалу Tribuna Politica, новое соглашение закладывает долгосрочную основу для привлечения взаимных инвестиций и совместных технологических инноваций между Азербайджаном и Сан-Марино.

​«Это соглашение является конкретным результатом деятельности, проводимой дипломатией, которая способствует диверсификации источников поставок в целях укрепления стабильности и безопасности энергоснабжения. Это также конкретный шаг для будущего двустороннего энергетического сотрудничества», — приводит издание заявление государственного секретаря по экономическому планированию Алессандро Бевитори.

​Государственный секретарь по вопросам финансов, бюджета, транспорта и энергетики Марко Гатти в своем комментарии для газеты акцентировал внимание на финансовой выгоде новой модели импорта.

​«Возможность прямого доступа к ведущему международному игроку имеет особое стратегическое значение. Определение выгодных экономических условий представляет собой реальное экономическое преимущество для страны, поскольку оно гарантирует большую предсказуемость затрат и большую возможность работы на нашей тарифной системе», — подчеркнул Гатти.