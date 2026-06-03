Кыргызстан впервые станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН

БАКУ/ Trend/ - Кыргызстан впервые за всю историю независимости получил место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, передает Trend.

В ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН республика соперничала с Филиппинами за одно из мест в Совбезе. По итогам четырех туров голосования Кыргызстану удалось заручиться поддержкой необходимого большинства — не менее двух третей государств-членов Генассамблеи. В заключительном раунде кандидатуру страны поддержали 142 государства.

С 1 января 2027 года к числу новых непостоянных членов Совета Безопасности также присоединятся Австрия, Зимбабве, Португалия, Тринидад и Тобаго. Они заменят Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали, чьи полномочия в Совбезе завершатся 31 декабря 2026 года.