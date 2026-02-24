В связи с уголовным делом Рамиза Мехдиева проведен обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли

БАКУ /Trend/ - В доме члена "Национального совета", бывшего депутата Милли Меджлиса Гюльтекин Гаджибейли проведен обыск.

По информации Trend, в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) против Рамиза Мехдиева и других лиц, Гюльтекин Гаджибейли была вызвана СГБ для дачи показаний в качестве свидетеля.

Отметим, что экс-глава Администрации Президента Рамиз Мехдиев обвиняется по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках уголовного дела были арестованы председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, его советник Мамед Ибрагим и бывший руководитель секретариата Национальной академии наук Азербайджана, бывший сотрудник Администрации Президента Эльдар Амиров. Ранее срок меры пресечения в виде ареста в отношении этих лиц был продлен на 4 месяца.

