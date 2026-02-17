Дипломатия в рамках транспортных коридоров: Азербайджан - ключевое звено новой связки Узбекистан-Сербия

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы связи между Узбекистаном и Сербией заметно активизировались. Очередной бизнес-форум, который пройдет в Ташкенте 20 февраля 2026 года, подтверждает стремление сторон придать сотрудничеству более практический характер. Для Узбекистана это также отражение более широкой стратегии, укрепления связей с европейскими странами и диверсификации внешнеторговых направлений.

Ключевым событием, задавшим новую динамику, стал официальный визит Президента Сербии Александара Вучича в Узбекистан 28-31 октября 2025 года. Это был первый визит сербского лидера в страну, что продемонстрировало готовность сторон перейти от политического диалога к активному экономическому взаимодействию. Тогда же в Ташкенте состоялся бизнес-форум, который стал отправной точкой для регулярных контактов между деловыми кругами двух государств.

Уже в январе 2026 года стороны провели еще одно деловое мероприятие, а февральский форум станет третьим за последние месяцы. Такая частота встреч показывает растущий интерес как властей, так и бизнеса к расширению сотрудничества.

В ходе визита в присутствии лидеров двух стран был подписан ряд соглашений, направленных на поощрение и защиту инвестиций, развитие экономического партнерства, а также взаимодействие в сферах инжиниринга, современных технологий и искусственного интеллекта. Кроме того, была утверждена программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2026-2027 годы и установлены партнерские отношения между Ташкентом и Белградом. Эти договоренности создали более понятные условия для бизнеса и заложили основу для совместных проектов.

Отдельное внимание в узбекско-сербском диалоге уделялось вопросам транспортной связности. Узбекистан и Сербия подчеркнули важность развития новых маршрутов, которые могли бы соединить Центральную Азию и Балканы, в том числе в рамках Транскаспийского коридора. Для Узбекистана, не имеющего выхода к морю, расширение альтернативных логистических направлений становится одним из ключевых инструментов диверсификации внешней торговли и снижения зависимости от традиционных транзитных путей.

В этой формирующейся транспортной системе важную роль играет Азербайджан, который является ключевым звеном Среднего коридора. Именно через инфраструктуру Азербайджана, порты на Каспии, железнодорожные маршруты и транзитные узлы страны Центральной Азии получают возможность выхода на рынки Европы через Южный Кавказ и Турцию.

На этом фоне показательно, что активизировались и азербайджано-сербские контакты. Так, 15-16 февраля состоялась встреча Президента Сербии Александара Вучича и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белграде. Переговоры подтвердили растущий интерес Сербии к сотрудничеству с Каспийским регионом и создают благоприятный контекст для Узбекистана, который также укрепляет связи с Балканами.

“Партнерство между Азербайджаном и Сербией, особенно в рамках Среднего коридора, демонстрирует одни из самых высоких темпов развития в мире. Наше экономическое сотрудничество следует за отличными политическими отношениями и становится все более диверсифицированным, используя общий транспортный маршрут”, - заявила министр по внутренней и внешней торговли Сербии Ягода Лазаревич на полях I Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку.

Это отражает более широкую тенденцию: страны Балкан все чаще рассматривают Транскаспийский маршрут как альтернативу привычным торговым путям, а Азербайджан - как важное транзитное звено между Центральной Азией и Европой. Для Узбекистана такая конфигурация открывает дополнительные возможности для выхода на новые рынки и укрепления экономических связей с Юго-Восточной Европой.

На фоне растущего интереса к новым логистическим направлениям и расширения экономических связей между Центральной Азией и Балканами предстоящий бизнес-форум “Узбекистан – Сербия” в Ташкенте станет очередной площадкой для обсуждения конкретных совместных проектов.

Ожидается, что мероприятие позволит компаниям двух стран установить прямые контакты и определить практические направления сотрудничества. Основное внимание будет уделено машиностроению, сельскому хозяйству и агропереработке, фармацевтике, химической промышленности, производству строительных материалов, текстилю и информационным технологиям. Узбекская сторона рассчитывает представить возможности по локализации производств и созданию совместных предприятий, а Сербия рассматривает Узбекистан как перспективный рынок с растущим внутренним спросом.

Экономическое сотрудничество между странами пока остается ограниченным по масштабам, однако демонстрирует положительную динамику. В 2022 году внешнеторговый оборот между Узбекистаном и Сербией вырос на 134%, а по итогам 2024 года увеличился еще на 63%. В январе–сентябре 2025 года товарооборот продолжил рост - на 2,5%.

На сегодня в Узбекистане зарегистрировано 9 предприятий с участием сербского капитала, из которых 4 являются совместными предприятиями, а 5 - предприятиями со 100-процентным иностранным участием. Эти компании работают преимущественно в сферах строительных материалов, торговли, услуг, машиностроения, а также в производстве мебели и бытовой продукции.

Сербия экспортирует в Узбекистан строительные и отделочные материалы, мебель, химическую продукцию, мрамор и аграрные товары. Из Узбекистана в Сербию поставляются хлопковая пряжа, текстиль и бобовые культуры. Несмотря на пока ещё небольшие объемы торговли, обе стороны отмечают наличие значительного неиспользованного потенциала.

"Мы видим большие возможности для расширения партнерства в экономической сфере и готовы придать ему практический характер", – отметил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов в ходе телефонного разговора с первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Сербии.

Помимо экономики, обсуждается расширение гуманитарных связей, включая академические программы, культурные мероприятия и возможность открытия прямого авиасообщения между Ташкентом и Белградом. Отдельным направлением остается трудовая миграция: число граждан Узбекистана, получающих рабочие визы в Сербию, за последние годы значительно выросло.

Сотрудничество Узбекистана и Сербии постепенно переходит в практическую фазу, где ключевыми становятся конкретные проекты, инвестиции и новые торгово-логистические маршруты. Для Ташкента это еще один шаг в укреплении связей с Европой, а для Белграда - возможность расширить присутствие в Центральной Азии.