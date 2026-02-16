В Мюнхене была еще раз продемонстрирована роль Азербайджана в глобальной повестке безопасности - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Один из ключевых форумов мировой политической повестки - 62-я Мюнхенская конференция по безопасности - завершился после трех дней интенсивных дискуссий. В рамках конференции наша страна была представлена на высоком уровне Президентом Ильхамом Алиевым, продемонстрированы возрастающая роль Азербайджана в региональной и глобальной повестке безопасности, стратегическая инициативность и дипломатический авторитет страны.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

Он отметил, что широкий спектр встреч главы государства и его диалоги с международными экспертными кругами еще больше укрепили позиции Азербайджана как надежного партнера и активного участника как в регионе, так и в более широком геополитическом пространстве.

"Около тысячи делегатов, представляющих свыше 120 стран мира, в том числе около 60 глав государств и правительств, собрались в рамках этого престижного мероприятия. Форум имел особое политическое значение с точки зрения будущей архитектуры международной безопасности. Многочисленные встречи и интервью, проведенные главой государства в рамках конференции, еще больше укрепили позиции Азербайджана как активного участника региональных и глобальных процессов. Это также еще раз продемонстрировало, что страна является надежным партнером и инициативным актором не только в регионе, но и в более широком геополитическом пространстве", - сказал политолог.

А. Гараев отметил, что встречи Президента Ильхама Алиева с главами государств и правительств различных стран, руководителями международных организаций, представителями ведущих политических и экспертных кругов ясно показывают возрастающее стратегическое значение Азербайджана.

"В рамках этих контактов широко обсуждались вопросы региональной безопасности, энергетической безопасности, развития транспортных коридоров, а также новые реалии, сформировавшиеся на Южном Кавказе в постконфликтный период. Проведенные обсуждения демонстрируют, что инициативы Азербайджана встретили высокий интерес и поддержку на международном уровне", – сказал он.

Политолог отметил, что встреча главы государства с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани стала важной платформой для расширения экономических связей и укрепления дипломатических контактов между сторонами, продемонстрировала дальнейший рост регионального влияния Азербайджана. На встрече с Президентом Болгарии Илияной Йотовой Президент Ильхам Алиев подчеркнул стратегическую важность двусторонних отношений стран и обсудил перспективные возможности в сферах энергетики, торговли и культурного сотрудничества.

А. Гараев также отметил, что на встрече с заместителем премьер-министра и министром обороны Словацкой Республики Робертом Калиняком стороны обсудили региональные вызовы безопасности, геополитические интересы, а также взаимные инициативы в экономической и политической сферах. Этот диалог также имел большое значение для укрепления стратегических позиций Азербайджана в Европе. В ходе встречи с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас Президент Ильхам Алиев провел широкий обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, перспективам сотрудничества, реализации энергетических и экономических инициатив, а также по другим сферам, представляющим взаимный интерес. Этот диалог имеет стратегическое значение для углубления отношений и дальнейшего повышения престижа Азербайджана в Европе.

"В ходе встречи с Президентом Украины Володимиром Зеленским, состоявшейся в рамках конференции, были широко обсуждены региональные вызовы безопасности и перспективы энергетического сотрудничества. Была высоко оценена гуманитарная помощь, оказываемая Азербайджаном Украине, стороны изучили пути углубления дипломатических отношений и укрепления взаимного доверия", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что на встрече Президента Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором одной из крупнейших в мире компаний в сфере программного обеспечения и облачных технологий – корпорации Oracle Майком Сицилия состоялся широкий обмен мнениями по стратегии цифровой трансформации Азербайджана, искусственному интеллекту и технологическим реформам.

"Стороны подробно обсудили возможности сотрудничества в области технологических инноваций и потенциальные совместные проекты. Этот диалог укрепил позиции Азербайджана как надежного партнера и инициатора инноваций на международной технологической арене и создал условия для того, чтобы инвесторы сосредоточили свое внимание на потенциале цифровой экономики нашей страны", - сказал он.

Как отметил А. Гараев, в ходе встречи с председателем комитета Бундестага по внешней политике Армином Лашетом Президент Ильхам Алиев подчеркнул стратегическую позицию и его роль в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе. Стороны обсудили возможности межпарламентского сотрудничества, а также взаимные инициативы по укреплению стабильности в регионе. Встреча сыграла важную роль в дальнейшем укреплении влияния и авторитета азербайджанской дипломатии в Европе, привлечении внимания к вкладу нашей страны в мирные инициативы в регионе.

Политолог отметил, что на встрече Президента Ильхама Алиева с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном была подчеркнута привлекательность экономики Азербайджана для международных инвесторов, были подробно обсуждены глобальные финансово-экономические тенденции, а также возможности стратегического сотрудничества в финансовом секторе. Этот диалог укрепил интеграцию нашей страны в глобальную экономическую повестку и сыграл важную роль в росте авторитета Азербайджана в международных финансовых кругах.

А. Гараев подчеркнул, что важные встречи главы государства и его интервью международным СМИ сыграли значимую роль в прямом и четком донесении позиции Азербайджана до глобальной аудитории. Посредством этих интервью международному сообществу была представлена независимая политика страны, новая геополитическая конфигурация, формирующаяся в регионе, а также стратегическая роль Азербайджана в сферах энергетики и транспорта.

"Активная дипломатическая деятельность Президента Ильхама Алиева в рамках Мюнхенской конференции по безопасности стала очередным важным вкладом в дальнейшее укрепление международного авторитета Азербайджана, представление стратегических интересов страны на высоком уровне и формирование новых перспектив сотрудничества. Это еще раз подтвердило последовательное укрепление позиций Азербайджана как государства, обладающего весом в глобальной архитектуре безопасности", - отметил он.

