В Берлине прошли Дни азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Берлине состоялись Дни азербайджанского кино, организованные совместно Агентством кино Азербайджанской Республики, действующим при министерство культуры, посольством Азербайджана в Германии и Азербайджанским культурным центром в Берлине, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На церемонии открытия временно исполняющий обязанности директора Азербайджанского культурного центра Иса Мамедов рассказал о целях проекта, подчеркнув значение продвижения азербайджанского кино на международной арене и укрепления межкультурного диалога.

Народная артистка Мехрибан Зеки отметила достижения азербайджанского кинематографа последних лет и важность представления современных национальных фильмов международной аудитории.

В рамках мероприятия был показан фильм "Zəfər rəqsi" (Танец Победы). Автор идеи картины, исполнительный директор Фонда поддержки литературы "Ədibin evi" Шафаг Мехралиева отметила, что международный показ фильма стартует в Берлине.

После кинопоказа для участников был организован нетворкинг-вечер, ставший площадкой для профессионального общения и установления новых творческих контактов.

