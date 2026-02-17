Назван объем ВВП на душу населения в Азербайджане за январь

БАКУ /Trend/ - В январе 2026 года в Азербайджане было произведено валового внутреннего продукта на сумму 9 миллиардов 78,7 миллиона манатов, что на 1,7% больше по сравнению с январём предыдущего года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики увеличилась на 0,6%, в ненефтегазовом секторе - на 2,3%.

В структуре производства ВВП 33,9% пришлось на промышленность, 11,7% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,8% - на транспорт и складское хозяйство, 3,6% - на строительство, 3,3% - на сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 2,2% - на сферу информации и связи, 23,4% - на другие отрасли. Чистые налоги на продукты и импорт составили 11,7% ВВП.

ВВП на душу населения составил 884,5 маната.