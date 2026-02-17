Назван объем продаж на Иранской товарной бирже

БАКУ /Trend/ - За прошедшую иранскую неделю (7-12 февраля) объем продаж продукции на Иранской товарной бирже снизился на 20,2% в стоимостном выражении и на 11% в весовом отношении по сравнению с предыдущей неделей (31 января - 5 февраля).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую товарную биржу.

Согласно информации, на прошлой неделе на Иранской товарной бирже было продано 3,15 миллиона тонн продукции на сумму 775 триллионов риалов (около 606 миллионов долларов). За предыдущую неделю (17-22 января) на бирже было продано 3,54 миллиона тонн продукции на сумму около 971 триллиона риалов (около 759 миллионов долларов).

На прошлой неделе в секторе цемента Иранской товарной биржи было продано 1,26 миллиона тонн цемента на сумму 29,3 триллиона риалов (около 22,9 миллионов долларов).

На прошлой неделе в промышленном секторе Иранской товарной биржи было продано около 586 000 тонн продукции на сумму 223 триллиона риалов (примерно 174 миллиона долларов).

В этом секторе были проданы сталь, железная руда, губчатое железо, медь, цинк и другие товары.

В секторе экспорта Киш товарной биржи было продано 575 000 тонн продукции на сумму 131 триллион риалов (примерно 103 миллиона долларов).

На открытом аукционе биржи было продано 464 000 тонн продукции на сумму 169 триллионов риалов (примерно 132 миллиона долларов).

На экспресс-аукционе биржи было продано 9 440 тонн алюминия на сумму 29,8 триллиона риалов (примерно 23,3 миллиона долларов).

В секторе нефтехимической продукции биржи было продано 234 000 тонн продукции на сумму 178 триллионов риалов (около 139 миллионов долларов).

В этом разделе продавались полимерные материалы, смазочные материалы, химикаты, сера, битум, нефтепродукты и технические масла.

В автомобильном секторе биржи было приобретено 100 автомобилей на сумму 6,94 триллиона риалов (приблизительно 5,42 миллиона долларов).

На суб-рынке биржи было продано 16,7 тысячи тонн продукции на сумму 6,68 триллиона риалов (приблизительно 5,2 миллиона долларов).