Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 февраля

Экономика Материалы 17 февраля 2026 09:09 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0130 маната, 1 турецкая лира - 0,0389 маната, а 100 российских рублей - 2,2112 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,013
AUD 1,2016
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1176
CZK 0,083
CNY 0,2462
DKK 0,2695
GEL 0,6341
HKD 0,2175
INR 0,0187
GBP 2,314
SEK 0,1899
CHF 2,2097
ILS 0,5498
CAD 1,2465
KWD 5,5451
KZT 0,346
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5331
MDL 0,1008
NOK 0,1788
UZS 0,0139
PKR 0,6075
PLN 0,4775
RON 0,3951
RUB 2,2112
RSD 0,0172
SGD 1,3465
SAR 0,4533
xdr 2,3431
TRY 0,0389
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,1104
NZD 1,0262
