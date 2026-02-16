Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Творческие поиски народного художника Азербайджана Фархада Халилова в 1970 году (ФОТО)

Культура Материалы 16 февраля 2026 23:21 (UTC +04:00)
Творческие поиски народного художника Азербайджана Фархада Халилова в 1970 году (ФОТО)
Фото: Государственный фонд кино Азербайджана

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - В Государственный фонд кино Азербайджана поступили редкие фотодокументы из частного архива. Переданные материалы отражают творческий процесс народного художника Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", председателя Союза художников Фархада Халилова, сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

Новые фотодокументы, на которых Фархад Халилов запечатлён во время работы с натурой и в мастерской, были сняты в 1970 году. Эти кадры, представляющие особую историко-художественную ценность, позволяют прочувствовать атмосферу творческого поиска мастера и увидеть процесс создания произведений в живой среде.

