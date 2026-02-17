Обнародованы расходы населения Азербайджана на бензин и дизель в январе

БАКУ/Trend/ - В январе текущего года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было реализовано автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 303 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, этот показатель на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетном месяце удельный вес автомобильного бензина и дизельного топлива в общем объеме розничного товарооборота составил 5,7%.

Отметим, что в январе 2026 года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на сумму 5,3 миллиарда манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,9 миллиарда манатов, непродовольственных товаров - на 2,4 миллиарда манатов. По сравнению с январем 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 3,7%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,3%, по непродовольственным товарам - на 6,6%.