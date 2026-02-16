Состоялись консульские консультации между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 февраля в Баку состоялись очередные консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Грузии.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял руководитель консульского отдела Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а грузинскую делегацию — директор Управления международного права, консульских и диаспорных дел Министерства иностранных дел Грузии Георгий Табатадзе.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев, посол Грузии в Азербайджанской Республике Зураб Патарадзе, представители Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, министерства юстиции и Государственной миграционной службы.

В ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития консульского сотрудничества между двумя странами, в том числе о подписании двусторонних документов в этой области.

Стороны обсудили вопросы защиты прав и свобод граждан двух стран и оказания им консульской помощи, а также договорились активизировать сотрудничество.

В ходе консультаций также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией в области правосудия, миграции, образования, социальной защиты и других важных сферах.

По завершении переговоров главы делегаций двух стран подписали протокол встречи.