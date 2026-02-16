МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с опасностью снежных лавин в горных местностях

БАКУ /Trend/ - 17-18 февраля на фоне усиления западного ветра и постепенного повышения температуры воздуха существует вероятность схода лавин в некоторых высокогорных местностях. Следует держаться подальше от мест, где существует их вероятность, в том числе крутых склонов, а при сходе лавины немедленно убегать и пытаться уйти с ее пути или укрыться под ближайшим выступом скалы.

Как передает Trend, об этом сообщается в информации, распространенной министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана о правилах безопасности.

«Если вам не удается выбраться из лавины, отбросьте сумку и другие вещи в сторону, присядьте, поджав колени к животу, сориентировав тело по направлению движения лавины. Если вас застала лавина;

- закройте рот и нос шарфом, перчатками или воротником одежды, чтобы защитить дыхательные пути от снега,

- попытайтесь выбраться на поверхность или к краю лавины, двигая руками, как будто плаваете в воде,

- попытайтесь создать пространство вокруг груди и лица руками, чтобы спокойно дышать под снегом, когда поток остановится,

- попытайтесь двигаться к поверхности лавины (вы можете определить, где она находится, по направлению слюны, вытекающей изо рта),

- если вы не можете выбраться из-под снега самостоятельно, не кричите и не делайте других движений. Это снижает ваши силы, уровень кислорода и тепло вокруг вас,

- ждите спасателей, не теряя самообладания, не засыпайте», - говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям.