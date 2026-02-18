Агентство водных ресурсов Азербайджана обратилось к соответствующему госоргану в связи с ценами на воду

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство водных ресурсов Азербайджанской Республики (ADSEA) обратилось к соответствующему государственному органу в связи с ценами на воду.

Об этом сообщили в ответ на запрос Trend в ADSEA.

"В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 октября 2024 года "Об утверждении Национальной стратегии эффективного использования водных ресурсов", предусматриваются усовершенствование и дифференциация тарифной политики для обеспечения устойчивого управления водными ресурсами, финансовой устойчивости и повышения водной безопасности. В Национальной стратегии эффективного управления водными ресурсами одним из приоритетных направлений является дифференциация тарифов с учетом социально-экономической ситуации и инвестиций. Это направлено на создание единой и улучшенной модели управления водным хозяйством, развитие государственно-частного партнерства и более эффективное планирование финансовых ресурсов", - сказали в агентстве.

Как сказали в ADSEA, обновление тарифной политики связано с переходом к интегрированной системе управления водными ресурсами и приведением затрат в соответствие с реальными экономическими принципами.

"Эта модель направлена на установление тарифов, основанных на реальных эксплуатационных, обслуживающих, технических и инвестиционных расходах. В плане мероприятий предусмотрено создание и внедрение механизмов дифференциации тарифов на основе международного опыта как отдельного этапа. Основной целью тарифной политики является не только регулирование цен, но и модернизация системы водного хозяйства в целом, а также создание устойчивой финансовой модели. В соответствии с Национальной стратегией, дифференциация будет осуществляться с учетом социально-экономических факторов и потребностей в инвестициях, на основе модели затрат с поэтапным переходом и внедрением международных механизмов через пилотные проекты и региональную оценку. В связи с этим агентство направило обращение к соответствующему государственному органу", - добавили в агентстве.