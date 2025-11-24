В Марнеули состоялись спортивные соревнования, посвященные итогам года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Марнеули успешно завершилось крупномасштабное профессиональное спортивное соревнование, посвященное итогам года. Турнир был организован при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Дома Азербайджана в Марнеули, а также при содействии «Qafqaz Arena». В соревнованиях приняли участие около 30 профессиональных спортсменов из 5 стран.

Как сообщили Trend в госкомитете, выступившие на мероприятии руководитель «Qafqaz Arena» Явер Мамедов, тренер Ибрагим Мамедов, чемпион Европы и мира Алим Набиев и другие отметили, что основная цель турнира - повышение интереса молодежи к спорту, популяризация здорового образа жизни и укрепление конкурентной среды среди спортсменов.

Соревнования были организованы по четырем видам спорта - кикбоксинг, ММА, бокс и муай-тай (тайский бокс). Спортсмены, прибывшие из различных регионов Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии, выразили благодарность за созданные отличные условия и профессиональную организацию соревнований. Они подчеркнули, что подобные турниры вносят важный вклад в развитие спорта в регионе.

Руководитель Дома Азербайджана Мохаббат Иманов в своем выступлении отметил, что соревнования проходят при поддержке госкомитета. Он также подчеркнул, что Дом Азербайджана всегда оказывает организационную поддержку проведению высокоуровневых спортивных турниров. По его словам, арена Дома Азербайджана соответствует международным стандартам, поэтому здесь проходят как чемпионаты Грузии по различным видам спорта, так и международные турниры.

В конце соревнований победители были награждены кубками.

