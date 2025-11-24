Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджан представлен на фестивале “Multicultural Fusion” (ФОТО)

Общество Материалы 24 ноября 2025 21:06 (UTC +04:00)
Азербайджан представлен на фестивале “Multicultural Fusion” (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На фестивале «Multicultural Fusion», который прошел в городе Пикту провинции Новая Шотландия (Канада), была представлена азербайджанская культура.

Об этом сообщили Trend в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Отмечается, что проживающая в Канаде соотечественница, активистка диаспоры Мушфига Гулиева подробно рассказала участникам фестиваля о богатом культурном наследии Азербайджана, его традициях и национальной кухне. Посетители, подходившие к азербайджанскому стенду, с интересом слушали информацию о нашей культуре и пробовали блюда национальной кухни.

Богатое культурное наследие Азербайджана вызвало большой интерес на фестивале, знакомившем гостей с культурой разных стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджан представлен на фестивале “Multicultural Fusion” (ФОТО)
Азербайджан представлен на фестивале “Multicultural Fusion” (ФОТО)
Азербайджан представлен на фестивале “Multicultural Fusion” (ФОТО)
Азербайджан представлен на фестивале “Multicultural Fusion” (ФОТО)
Азербайджан представлен на фестивале “Multicultural Fusion” (ФОТО)
Азербайджан представлен на фестивале “Multicultural Fusion” (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости