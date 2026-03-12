Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Российский самолет с гуманитарной помощью для Ирана приземлился в аэропорту Лянкярана (ФОТО)

Политика Материалы 12 марта 2026 15:54 (UTC +04:00)
Российский самолет с гуманитарной помощью для Ирана приземлился в аэропорту Лянкярана (ФОТО)

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Россия направила Ирану гуманитарную помощь.

Как сообщает Trend, самолет "Ил-76" МЧС России с гуманитарной помощью на борту приземлился в международном аэропорту Лянкярана.

Гуманитарный груз весом более тринадцати тонн состоит из медикаментов и принадлежностей для оказания медицинской помощи.

Автомобили с гуманитарной помощью отправятся к пункту пропуска «Астара» для ее доставки в Иран.

Следует отметить, что 11 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Владимир Путин выразил благодарность главе государства за оперативную помощь, оказанную при эвакуации российских граждан из Исламской Республики Иран, а также за условия, созданные для транзита гуманитарной помощи, направленной его страной в Иран, через территорию Азербайджана.

