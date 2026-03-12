Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Граждане ряда стран эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Общество Материалы 12 марта 2026 21:58 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Процесс эвакуации из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пункт «Астара» продолжается.

Как передает Trend, в течение дня были эвакуированы граждане Китая, Казахстана, России, Узбекистана (по 1 человеку) и Таджикистана (2 человека).

Кроме того, в течение дня пересекли границу из Ирана в Азербайджан 7 граждан Греции, в том числе 4 дипломатических представителя.

Эвакуированным лицам разрешили въехать в страну после прохождения проверки соответствующих документов и других процедур на пограничном пункте. Процесс эвакуации продолжается в координации с соответствующими государственными органами.

