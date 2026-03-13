Фантазия на темы старого Тбилиси с азербайджанским музыкальным шармом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вечер камерной музыки, объединивший ярких представителей современной классической сцены в Большом зале Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, стал ярким событием культурной жизни грузинской столицы и ещё одним свидетельством живого творческого диалога между Азербайджаном и Грузией, примером того, как искусство объединяет страны и культуры.

На сцене выступило международное трио - заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, скрипач Эльвин Ходжа Ганиев, известная грузинская виолончелистка, лауреат международных конкурсов Лизи Рамишвили и пианистка Ирма Гигани, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Исполнители представили публике изысканную программу камерной музыки, продемонстрировав тонкое ансамблевое взаимодействие, художественную глубину и выразительную интерпретацию классического репертуара.

В программе прозвучали Фортепианное трио №39 Йозефа Гайдна и Фортепианное трио №1 си мажор, op. 8 Иоганнеса Брамса. Исполнение отличалось филигранной точностью, богатой динамической палитрой и эмоциональной насыщенностью, благодаря чему выступление трио вызвало тёплый отклик у слушателей и было встречено продолжительными аплодисментами.

В ответ на восторженный приём музыканты исполнили на бис произведение известного грузинского композитора Важи Азарашвили "Фантазию на темы старого Тбилиси". Эта проникновенная музыкальная миниатюра стала своеобразным художественным посвящением городу и придала вечеру особую атмосферу.

Среди гостей концерта были известные грузинские музыканты, представители культурной общественности, а также сотрудники посольства Азербайджана в Грузии.

Музыкальная программа сопровождалась образовательной инициативой. В преддверии концерта в Тбилиси состоялись бесплатные мастер-классы для молодых пианистов и скрипачей. Их провели известные музыканты Ирма Гигани и Эльвин Ходжа Ганиев. Участниками мастер-классов стали талантливые юные исполнители из различных регионов Грузии. Мероприятие прошло при поддержке Музыкальной академии Университета Грузии.

Эльвин Ходжа Ганиев, Лизи Рамишвили и Ирма Гигани сегодня по праву считаются яркими представителями современной мировой классической сцены. Их творческое сотрудничество объединяет разные исполнительские школы и традиции, демонстрируя высокий уровень современной камерной культуры. Совместные выступления музыкантов продолжают привлекать внимание международной аудитории, а новые проекты трио, запланированные на 2026–2027 годы, обещают стать заметными событиями на мировой камерной сцене.

