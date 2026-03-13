В Саудовской Аравии нейтрализовано около 50 иранских дронов

БАКУ/ Trend/ - Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что силы противовоздушной обороны страны уничтожили еще 10 беспилотников, направлявшихся в сторону восточных и центральных провинций королевства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

По имеющейся информации, в течение нескольких часов общее число иранских дронов, сбитых в воздушном пространстве Саудовской Аравии, приблизилось к 50. По данным местных СМИ, в последней атаке количество беспилотных летательных аппаратов было больше по сравнению с предыдущими волнами атак.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, и ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.