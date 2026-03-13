В рамках проекта "Yeni adlar" состоится концерт двух молодых пианистов

БАКУ /Trend Life/ - 16 марта в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концертная программа в рамках проекта "Новые имена". В концерте выступит Бакинский государственный камерный оркестр под управлением дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, сообщает Trend Life.

Солистами вечера станут молодые пианисты Эльчин Мамедов и Наргиз Кенгерли. В программе прозвучат Концерт №5 для фортепиано с оркестром (фа минор) Иоганна Себастьяна Баха и Концерт для фортепиано с оркестром (op.136) Альфреда Шнитке.

Цель проекта "Новые имена" - представить широкой аудитории творчество молодых и талантливых музыкантов, поддержать их выступления на профессиональной сцене и внести вклад в развитие традиций классической музыки.

Любители музыки получат возможность в одном концерте услышать как утончённость эпохи барокко, так и многообразие красок современной музыкальной стилистики.

