Делегация Милли Меджлиса встретилась со спикером Сейма Латвии (ФOTO)

Политика Материалы 13 марта 2026 17:18 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - По поручению председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой представители рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Латвия провели встречи в Риге.

Как сообщает Trend, в состав делегации вошли вице-президент Всемирного Межпарламентского союза (IPU), депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, руководитель рабочей группы Кямран Байрамов и член группы, депутат Фазиль Мустафа.

Азербайджанские парламентарии встретились со спикером Сейма Латвии Дайгой Миерыней. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве, охватывающем различные сферы двусторонних отношений.

Отметим, что в рамках визита делегация провела также ряд других двусторонних встреч.

Делегация Милли Меджлиса встретилась со спикером Сейма Латвии (ФOTO)
