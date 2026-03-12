Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы по борьбе

БАКУ /Trend/ - Представительница Азербайджана Гюнай Гурбанова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, проходящем в сербском в Зренянине, передает Trend.

Спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 килограммов, в финале встретилась с представительницей Беларуси Мартой Гетманавой.

Матч завершился победой азербайджанской спортсменки. Таким образом, Гунай Гурбанова стала чемпионкой Европы. Гюльтекин Ширинова (55 килограммов) завоевала серебряную медаль.