Назван объем торговых операций между Азербайджаном и Японией

БАКУ /Trend/ - В январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Японией составил 20,954 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 5,5 миллиона долларов США или 20,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В январе этого года экспорт из Азербайджана в Японию составил 1,276 миллиона долларов США, что на более чем 200 тысяч долларов США или на 18,6% больше в годовом выражении.

За отчетный период экспорт из Японии в Азербайджан составил 19,678 миллиона долларов США, что на более 5,654 миллионов долларов США или на 22,3% меньше в годовом сравнении.

Отметим, что в январе этого года общий объем внешней торговли Азербайджана составил 3,538 миллиарда долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов США или 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего торгового оборота 2,236 миллиарда долларов США пришлись на экспорт, 1,302 миллиарда долларов США - на импорт. За год экспорт сократился на 802 миллиона долларов США или 26,4%, импорт - на 750 миллионов долларов США или 36,5%.

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 933,6 миллиона долларов США, что на 52,4 миллиона долларов США или 5,3% меньше в годовом выражении.