Президент Латвии посетит Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетит Азербайджан в этом году, ориентировочно весной.

Об этом сказал Trend экс-президент Латвии Раймондс Вейонис в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, визит не будет связан с каким-либо мероприятием.

"Помимо визита президента Латвии в Азербайджан ожидаются также визиты министров", добавил экс-президент.

Говоря о Глобальном Бакинском форуме, Р. Вейонис отметил, что в ходе мероприятия обсуждаются различные вопросы, поскольку сегодня мир переживает сложный период.

"Если посмотреть на повестку, можно увидеть множество проблем, иногда без очевидных возможностей их решения. Именно поэтому важно обсуждать эти вопросы и пытаться найти пути выхода из сложных ситуаций. Глобальный Бакинский форум также вносит свой вклад в этот процесс", - сказал он.