Торговая интеграция создаст больше шансов для развития Африканского континента - Шарль Мишель

БАКУ/Trend/ - Торговая интеграция Африки создаст больше шансов для развития Африканского континента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Африканская мечта" - включает в себя стремление к дальнейшей торговой интеграции африканского континента. И все прекрасно понимают, что если это будет реализовано на практике, то откроет огромные возможности - больше ресурсов, больше инструментов и больше перспектив для развития Африки", - сказал Мишель.

Он отметил, что при этом существуют и серьезные вызовы, поскольку Африка — это большой континент, насчитывающий более 50 стран и значительное население.

"Возможно, региональная интеграция через региональные организации также может стать весьма практичным инструментом", - добавил он.