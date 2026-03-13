Китай намерен обеспечить экономический рост до 5% в 2026 г. - посол

БАКУ /Trend/ - Китай намерен обеспечить экономический рост в 2026 году на уровне 4,5–5%, при этом прирост занятости в городах и поселках превысит 12 миллионов человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку.

"Ожидаемые темпы экономического роста Китая превышают среднемировой уровень и остаются одними из самых высоких среди крупнейших экономик мира. Это будет способствовать укреплению доверия и поддержанию стабильности мировой экономики", - отметила она.

По ее словам, в настоящее время Китай является главным торговым партнером более чем для 150 стран и регионов и уже 17 лет подряд остается вторым по величине импортным рынком в мире.