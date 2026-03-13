Азербайджан стремится максимально эффективно использовать свое географическое положение - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обладает уникальным географическим положением, которое позволяет соединять Восток и Запад, Север и Юг, и страна стремится использовать это расположение максимально эффективно.

Как сообщает Trend в пятницу, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на панельном заседании "Средний коридор и путь к евразийской взаимосвязанности" в рамках XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, любое сотрудничество в торговле и транспортных коридорах невозможно без устойчивого мира и партнерства.

"В этом контексте в прошлом году было достигнуто завершение конфликта и подписано историческое соглашение в Белом доме, где Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию, завершившую длительный конфликт в регионе и заложившую основы для мира и сотрудничества", - отметил он.

Ш.Мовсумов добавил, что в общей сложности в прошлом году через Средний коридор, проходящий через Азербайджан, было перевезено 4,7 миллиона тонн грузов.

"Но коридоры - это не только маршруты. Как уже упоминалось, это также энергия и цифровая связь. Развитая энергетическая инфраструктура и реализуемые проекты по азербайджанскому коридору играют ключевую роль. Мы поставляем газ более чем в 16 стран мира. Новый проект по электрическому кабелю через Черное море сейчас реализуется и нацелен на соединение Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, что позволит передавать крупномасштабную "зеленую" электроэнергию из Каспийского региона в Европу", - заявил он.

Шахмар Мовсумов подчеркнул, что эффективные коридоры требуют гармонизированных таможенных процедур, синхронизированных инвестиций в инфраструктуру и интегрированных цифровых систем.