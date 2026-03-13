Милли Меджлис ратифицирует протокол о внесении изменений в Устав СНГ

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана ратифицирует Протокол о внесении изменений в Устав об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Trend, этот вопрос включен в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 17 марта.

Таким образом, на пленарном заседании будет представлен на обсуждение проект закона Азербайджанской Республики об утверждении «Протокола о внесении изменений в Устав об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств», утвержденного Протоколом от 21 июня 2000 года.