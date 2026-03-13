Отношения между Китаем и странами ЦА пережили глубокую трансформацию - Эльдор Арипов

БАКУ/Trend/ - Отношения между Китаем и странами Центральной Азии пережили глубокую трансформацию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Эльдор Арипов в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Еще десять лет назад Китай уже стал для всех стран Центральной Азии инвестором номер один. В прошлом году товарооборот между Китаем и Центральной Азией достиг исторического, рекордного уровня - 106 миллиардов долларов. А общий объем инвестиций Китая в регионе достиг 40 миллиардов долларов", - сказал он.

Арипов подчеркнул, что речь идет не только об экономике. Меняется вся архитектура сотрудничества Китая со странами Центральной Азии. Ранее взаимодействие было, в основном, двусторонним, но сегодня у Китая есть собственный формат - "Центральная Азия плюс Китай" с постоянным секретариатом.

"На последнем саммите этого формата Китай пообещал предоставить странам Центральной Азии 3,7 миллиарда долларов в виде кредитов и грантов", - отметил Арипов.

По его словам, расширяется сотрудничество в сфере инфраструктуры, идет строительство новых сухопутных транспортных коридоров между Китаем и Казахстаном, которые помогают решать логистические проблемы в регионе.

"Кроме того, Китай расширяет сотрудничество и в других сферах - например, в области безопасности. Совместные проекты начали реализовываться после многих лет обсуждений", - сказал Арипов.