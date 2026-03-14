Туризм, ИКТ и энергетика среди ключевых направлений сотрудничества Азербайджана и Египта - экс-министр (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Туризм, ИКТ, культура и энергетика входят в число секторов с наибольшим потенциалом для сотрудничества между Азербайджаном и Египтом.

Об этом сказала Trend экс-министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Рания Аль-Машат на полях XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

Она отметила, что Азербайджан и Египет также обсуждали сотрудничество в киноиндустрии, в сфере высшего образования, включая взаимодействие с университетом Аль-Азхар через программы студенческого обмена между странами.

Аль-Машат также высоко оценила достижения Азербайджана в нефтяном секторе и заявила, что сотрудничество может расшириться и в энергетике.

"Мы очень впечатлены работой, которая ведется в Азербайджане в нефтяном секторе. Египет также активно развивает сферу нефти и газа, и сотрудничество в этой области также будет развиваться", - добавила она.

Бывший министр также подчеркнула растущее сотрудничество между двумя странами в рамках глобальных инициатив и международных форумов. Египет принимал конференцию COP27, тогда как Азербайджан - COP29, что способствовало более тесному взаимодействию по вопросам климата.

Она отметила, что Египет принимал Всемирный форум городов в 2024 году, тогда как следующая сессия форума пройдет в Азербайджане позже в этом году, что откроет дополнительные возможности для технического сотрудничества между двумя странами.

Комментируя Глобальный Бакинский форум, Аль-Машат отметила, что эта площадка играет важную роль, объединяя лидеров и экспертов со всего мира для обсуждения общих глобальных вызовов.

"Очень важно видеть людей с разным опытом из разных частей мира, которые разделяют одни и те же идеи и продвигают одно и то же послание. Международное сотрудничество необходимо", - сказала она.