Китай готов содействовать развитию ИИ в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - Китай готов оказывать содействие развитию искусственного интеллекта и научно-инновационной сферы в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга в Баку.

"Китай занимает лидирующие позиции в мире по исследованиям, разработкам и практическому применению технологий в области искусственного интеллекта, биомедицины, биофармацевтики, робототехники и квантовых технологий. По мере продвижения стратегии инновационного развития научно-технические достижения остаются важным драйвером экономического роста Китая и создают новые возможности для международного научно-технического сотрудничества", - отметила она.

По словам дипломата, в Азербайджане также уделяется большое внимание развитию экосистемы искусственного интеллекта и цифровой экономики.

"Уверены, что Азербайджан продолжит укреплять сотрудничество по данному направлению, а Китай готов оказывать всестороннее содействие развитию инноваций и высоких технологий", - подчеркнула Л.Мэй.