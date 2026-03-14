Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В село Ханоба Ходжавендского района Азербайджана отправлена первая группа переселенцев

Материалы 14 марта 2026 13:05 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Все материалы

ХОДЖАВЕНД/ Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает карабахское бюро Trend, первая группа переселенцев направлена в село Ханоба Ходжавендского района. Отметим, что эти семьи на протяжении многих лет временно проживали в различных регионах республики.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Лента

Лента новостей

Читать все новости