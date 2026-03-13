В Азербайджане к 2032 г. альтернативная энергетика обеспечит 6-8 ГВт мощности

БАКУ /Trend/ - В 2025 году производство электроэнергии составило 28,6 млрд кВт·ч, а объем потребления достиг 24,7 млрд кВт·ч.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса отчета Кабинета министров о деятельности в 2025 году.

«Согласно существующим планам, к 2032 году мы ожидаем получения 6–8 гигаватт электроэнергии из альтернативных источников энергии. В целях реализации нашего значительного потенциала в сфере возобновляемой энергетики налажено эффективное сотрудничество с компаниями ведущих стран мира. Реализуемые в рамках этого сотрудничества проекты служат укреплению энергетической безопасности нашей страны, диверсификации источников энергии и обеспечению устойчивого развития», — сказал он.