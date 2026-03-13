КСИР нанес удар по американскому авианосцу - штаб армии Ирана

БАКУ/ Trend/ - Военно-морские силы Ирана нанесли несколько ударов по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln и частично вывели его из строя.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Исламской Республики.

"Американский авианосец USS Abraham Lincoln был поражен Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции и выведен из строя", - цитирует его слова государственная телерадиокомпания Ирана.

Вооруженные силы Ирана отметили, что авианосец покидает регион Персидского залива и направляется в сторону США.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.

На фоне напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, и ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.