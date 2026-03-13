Обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЧБТР

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Черноморским банком торговли и развития.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, заместитель министра экономики Анар Ахундов встретился с вице-президентом Черноморского банка торговли и развития Зией Алиевым. На встрече была подчеркнута роль эффективного сотрудничества Азербайджана с международными финансовыми институтами, включая Черноморский банк торговли и развития, в экономическом развитии.

Было отмечено, что партнерство ЧБТР с частными банками Азербайджана в расширении доступа бизнеса к финансовым ресурсам способствует поддержке предпринимательства и увеличению инвестиционных возможностей.

В ходе встречи была представлена ​​информация о стратегических приоритетах развития Азербайджана, а также подчеркнута возможность расширения партнерства с ЧБТР.