Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Отделением ООН в Женеве

БАКУ/ Trend/ - Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ).

Обсуждения состоялись 13 марта в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с генеральным директором ЮНОГ Татьяной Валовой, находящейся с визитом в нашей стране для участия в Глобальном Бакинском форуме, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел.

На встрече также состоялся обмен мнениями о различных направлениях сотрудничества Азербайджана-ЮНОГ, а также региональных вопросах.

Выразив удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и ЮНОГ, была поддержана деятельность отделения по Целям устойчивого развития, борьбе с изменением климата, экономическому развитию и другим направлениям.

Также было доведено до внимания, что Азербайджанская Республика осуществляет активную деятельность в рамках ООН. Отмечалось эффективное участие страны в COP29 и последующих COP. Напоминалось, что в этом году Азербайджан примет одно из самых престижных мероприятий Организации Объединенных Наций (ООН) – 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13) и саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а со следующего года возьмет на себя председательство в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

С удовлетворением были упомянуты визиты Т.Валовой в Азербайджан и проведенные в рамках этих визитов встречи на высшем и высоком уровнях. Выражена признательность за условия, созданные для укрепления сотрудничества между Постоянным представительством Азербайджана в Женеве, а также другими структурами нашей страны и ЮНОГ.

В ходе встречи противоположная сторона также была проинформирована о ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Наряду с этим состоялся обмен мнениями о военной эскалации на Ближнем Востоке.