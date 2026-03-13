АЖД запустила новую платформу для отслеживания грузов

БАКУ/ Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД; входит AZCON Holding) запустило платформу Cargo Tracking (cargo-tracking.ady.az) для отслеживания в режиме реального времени контейнерных перевозок по международному транспортному маршруту Восток–Запад.

Как сообщает Trend co ссылкой на АЖД, новый цифровой сервис позволяет грузовладельцам, грузоотправителям, перевозчикам и другим заинтересованным сторонам получать оперативную информацию о текущем состоянии контейнеров.

Платформа Cargo Tracking обеспечивает цифровой мониторинг контейнерных перевозок в транзитном, экспортном и импортном режимах, позволяя отслеживать различные этапы процесса перевозки в режиме онлайн, что повышает прозрачность логистических операций.

В число основных функций платформы входят поиск по номеру контейнера и соответствующему номеру инвойса, получение информации о станциях отправления и назначения контейнера, отображение текущей дислокации контейнера, а также указание названия станции, на которой была выполнена последняя операция. Cargo Tracking отображает даты прибытия и отправления на станциях маршрута и прогнозируемое время прибытия, рассчитывает и показывает время задержки, а также предоставляет основные технические (паспортные) данные контейнера.

Созданная с применением инновационных решений новая система в настоящее время активна на территории Азербайджана и Казахстана. На следующих этапах ее задействование планируется и в других странах, по которым пролегает Средний коридор.

Внедрение платформы вносит важный вклад в развитие модели цифровых услуг. Применение инновационных технологических решений еще больше совершенствует автоматизацию и обмен данными в управлении грузоперевозками. Новый сервис, являясь важным этапом в области цифрового мониторинга транзитных контейнерных перевозок, создает широкие возможности для более эффективного, оперативного и прозрачного управления региональными логистическими процессами, включая контейнерные перевозки.