На COP31 Турция намерена укрепить ранее достигнутые договоренности - Мурат Курум

БАКУ/Trend/- В качестве председательствующей страны на COP31 Турция намерена укрепить ранее достигнутые договоренности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"С 1992 года, несмотря на все глобальные вызовы, в процессе проведения конференций сторон был достигнут значительный прогресс. Конечно, этот процесс был обновлен с принятием Парижского соглашения, и он остается чрезвычайно ценным. Все решения, принятые на сегодняшний день, имеют большое значение. Все процессы, поддерживаемые прошлыми президентами COP, важны для нас. В качестве председательствующей страны на COP31 мы намерены укрепить ранее достигнутые договоренности и усилить все шаги, предпринятые в прошлом. Мы сделаем все возможное в этом направлении", - подчеркнул министр.

По его словам, Турция также надеется сделать многие инициативы реализуемыми в рамках COP31, чтобы финансирование находило свое отражение в конкретных проектах на местах.

"Таким образом, COP31 с этой точки зрения будет не просто конференцией, а процессом действия, где будут генерироваться решения", - сказал он.

Курум отметил, что мероприятия не должны превращаться в бесконечные переговоры, потому что пришло время переходить от обсуждений к реализации.

"Климатический кризис - далеко не единственная общая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня. На всех фронтах необходимо укреплять глобальные возможности сотрудничества, поскольку они подвергаются серьезным испытаниям и вызовам. В этой ситуации многомерные и многосторонние решения уже не являются опцией - они обязательны для всех нас. Именно поэтому так важно, что мы сегодня собрались здесь и проводим эти обсуждения", - добавил министр.