Мир может столкнуться с разделением глобальной технологической системы - Пеянович-Дуришич

БАКУ /Trend/ - Мир может столкнуться с разделением глобальной технологической системы на параллельные экосистемы на фоне растущей геополитической напряжённости и ограничений в сфере высоких технологий.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила бывший министр обороны Монтенегро Милица Пеянович-Дуришич в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему «Преодоление разногласий в мире в переходный период».

По её словам, в течение последних десятилетий мировая технологическая система развивалась как единое взаимосвязанное пространство, в котором инновации создавались в разных странах, а цепочки поставок, стандарты и инфраструктура оставались интегрированными.

«Сегодня мы наблюдаем новую тенденцию, при которой глобальная инновационная система может разделиться на параллельные экосистемы с различными стандартами, цепочками поставок и технологическими платформами», — отметила она.

Пеянович-Дуришич подчеркнула, что чаще всего подобные процессы рассматриваются через призму конкуренции между США и Китаем, однако их последствия носят глобальный характер и затрагивают все страны.

В качестве примера она привела сферу полупроводников, где производство одной микросхемы может включать разработку в одной стране, сборку в другой и использование в третьей.

«Сегодня такая модель оказывается под давлением из-за экспортных ограничений и новых индустриальных стратегий, которые меняют глобальную структуру технологического производства», — сказала она.

По её словам, всё больше государств стремятся развивать собственные производственные мощности в стратегически важных отраслях, включая производство полупроводников, что постепенно приводит к формированию более регионализированных технологических систем.

Она добавила, что усиление технологической конкуренции может привести к долгосрочным изменениям в мировой экономике и потребует новых подходов к международному сотрудничеству.