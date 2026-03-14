Азербайджанские спортсменки завоевали бронзовые медали на чемпионат Европы по борьбе

БАКУ/ Trend/ - В Зренянине, Сербия, продолжается чемпионат Европы по борьбе среди юниоров до 23 лет.

Как сообщает Trend, на пятый день соревнований две азербайджанские спортсменки провели решающие поединки.

Рузанна Маммадова (62 кг) завоевала серебряную медаль, уступив россиянке Амине Танделовой со счетом 3:5 в финале.

Наргиз Самадова (53 кг) проиграла турчанке Шевваль Чайир (0:12) в матче за бронзу и заняла пятое место.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат с тремя медалями: золото завоевала Гюнай Гурбанова (59 кг), серебро — Гюльтекин Ширинова (55 кг) и еще одно серебро — Рузанна Маммадова (62 кг).