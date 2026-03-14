Системы управления могут быть адаптированы с помощью ИИ и биотехнологий - министр

БАКУ/ Trend/ - Системы управления могут быть адаптированы с помощью искусственного интеллекта и биотехнологий, но этот процесс должен быть непрерывным и поэтапным.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев во время своего выступления на панельной дискуссии "Цифровое будущее: этика искусственного интеллекта, управление и инновации", состоявшейся сегодня в Баку в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, главное - это вопрос времени:

"Если мы будем долго регулировать инновации, мы можем их уничтожить. Поэтому необходимо определить важный момент. Эти условия должны быть созданы и для других слоев общества. Важно разработать дорожную карту, определить требования и постоянно совершенствовать правовую и нормативную базу".

Р.Набиев отметил, что был подписан документ, в котором оцениваются возможности для будущего развития с учетом прошлых ошибок.

"Мы пытаемся согласовать цели и задачи, вытекающие из нашей политической культуры. Это позволяет нам устранить некоторые препятствия.

Мы нашли достаточно успешный вариант. Это нормативно-правовая база. Создается база для управления в сфере образования и экономики, а также условия для саморазвития и приобретения знаний. При наличии такой адекватной нормативно-правовой базы у правительства есть инструменты для управления процессом и одновременно возможность построить подходящую экосистему для общества", - добавил министр.