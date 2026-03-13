Проект TRIPP является шагом к укреплению взаимодействия Востока и Запада - Ана Бирчалл

БАКУ/Trend/ - Проект TRIPP (Маршрут Трампа для международного мира и процветания) является еще одним шагом к укреплению взаимодействия Востока и Запада.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила экс-заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл на панельном заседании "Средний коридор и Евразийские транспортные ворота" в рамках XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"TRIPP - 42-километровый сегмент обеспечит ценную альтернативу, увеличивая оборот и расширяя привлекательность Среднего коридора как для государственных, так и для частных участников. Таким образом, в современных условиях Средний коридор должен стать стабилизирующей осью. Это гораздо больше, чем инфраструктурный проект. Это стратегический инструмент стабильности, диверсификации и независимости", - сказала она.

Бирчалл отметила, что сегодня Кавказ и Центральная Азия больше не рассматриваются только как транзитные коридоры для энергии или торговли.

"Они стали стратегически важными точками, чьи политические решения, архитектуры безопасности и экономическая устойчивость будут формировать не только их собственное будущее, но и баланс сил от Европы до Азии", - сказала она.

По ее словам, Азербайджан стал незаменимым якорем Среднего коридора, продемонстрировав уникальную способность быть связующим звеном между регионами, рынками и культурами.

"Шоки последних лет вновь подтвердили: устойчивость транспортной системы - это устойчивость всей страны. Они показали необходимость создания безопасных альтернативных коридоров и открыли региону возможность играть гораздо более значимую роль в глобальных цепочках поставок", - сказала А. Бирчалл.