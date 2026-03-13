Книги, вопросы, улыбки - вдохновляющий день с Гюнель Анаргызы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла встреча студентов Азербайджанской спортивной академии с директором Центра, писателем и публицистом Гюнель Анаргызы. Встреча была организована в рамках образовательного проекта спортивной академии "Tələbənin Dostu", сообщает Trend Life.

Бакинский книжный центр организовал для студентов увлекательную ознакомительную экскурсию, где участники получили подробную информацию о деятельности Центра. Акцент был сделан на широкий выбор книг, включающих как классическую литературу, так и современные издания по самым разным направлениям. Студенты смогли оценить современные условия, созданные для удобства посетителей: просторные залы для чтения, современные стеллажи, уютные уголки для чтения и возможности Центра по организации образовательных и культурных мероприятий.

В ходе мероприятия директор Центра подчеркнула важную роль литературы в формировании мировоззрения человека и призвала молодежь больше читать, постоянно работать над собой и проявлять настойчивость в достижении своих целей. Студенты с интересом узнавали о творческом опыте писателя, а в живой и дружелюбной атмосфере интерактивной дискуссии каждый участник мог поделиться своими мыслями и получить содержательные ответы на свои вопросы.

В завершение встречи студенты получили книги Гюнель Анаргызы с автографами, а памятные фотографии помогли сохранить тёплую атмосферу этого дня.

