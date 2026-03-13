Негативная риторика против международного сотрудничества замедляет решение глобальных проблем - экс-президент Болгарии

БАКУ/Trend/ - Негативная риторика против международного сотрудничества замедляет решение множества глобальных проблем.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил экс-президент Болгарии Пётр Стоянов на панельном заседании "Вне переговоров: борьба за устойчивость COP" в рамках XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Необходимо укреплять принцип общественной безопасности в планировании и управлении. Этот принцип хорошо известен, он проверен десятилетиями и характеризуется растущим участием национальных правительств, бизнеса, гражданского общества, а также транснациональных сетей этих участников. Это означает более активное международное сотрудничество и категоричную борьбу с популистскими тенденциями, направленными против многосторонности", - сказал он.

П.Стоянов отметил, что такой популизм напрямую противоречит потребностям миллионов людей. По его словам, сейчас миллионы людей страдают от войн, и когда люди думают о выживании, идея сокращения выбросов парниковых газов кажется им неактуальной.