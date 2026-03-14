Обнародованы последние показатели рынка криптовалют

БАКУ/Trend/ - Стали известны последние цены на криптовалютном рынке.
Как сообщает Trend со ссылкой на мировую криптовалютную биржу, самая дорогая криптовалюта Bitcoin за последнюю неделю подешевела на 4,23% и составляет 69 711 долларов.
Стоимость Ethereum за последнюю неделю снизилась на 4,59% и составляет 2 038 долларов.
Изменение цен криптовалют за последнюю неделю:
|
Название
|
Стоимость (тыс. долларов США)
|
Изменение за последнюю неделю
|
Bitcoin
|
69.711
|
-4.23%
|
Ethereum
|
2.038
|
-4.59%
|
Tether USDt
|
1.0001
|
-0.01%
|
XRP
|
1.3763
|
-3.91%
|
Solana
|
85.749
|
-6.40%
|
BNB
|
646.30
|
-1.45%
|
USDC
|
1.0000
|
0.00%
|
Dogecoin
|
0.092698
|
-4.68%
|
Cardano
|
0.2607
|
-5.49%
|
Hyperliquid
|
36.6984
|
+15.48%
|
Chainlink
|
8.95
|
-4.01%