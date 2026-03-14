Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Экономика Материалы 14 марта 2026 07:01 (UTC +04:00)
Обнародованы последние показатели рынка криптовалют

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Стали известны последние цены на криптовалютном рынке.

Как сообщает Trend со ссылкой на мировую криптовалютную биржу, самая дорогая криптовалюта Bitcoin за последнюю неделю подешевела на 4,23% и составляет 69 711 долларов.

Стоимость Ethereum за последнюю неделю снизилась на 4,59% и составляет 2 038 долларов.

Изменение цен криптовалют за последнюю неделю:

Название

Стоимость (тыс. долларов США)

Изменение за последнюю неделю

Bitcoin

69.711

-4.23%

Ethereum

2.038

-4.59%

Tether USDt

1.0001

-0.01%

XRP

1.3763

-3.91%

Solana

85.749

-6.40%

BNB

646.30

-1.45%

USDC

1.0000

0.00%

Dogecoin

0.092698

-4.68%

Cardano

0.2607

-5.49%

Hyperliquid

36.6984

+15.48%

Chainlink

8.95

-4.01%
Лента

Лента новостей

Читать все новости