Фрагментация современного мира - не хаос, а взаимодействие различных экосистем - Йозеф Мондл

БАКУ /Trend/ - Современный мир характеризуется фрагментацией, однако это не означает хаос. Скорее это совокупность различных экосистем, которые сосуществуют и взаимодействуют друг с другом.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил экономист и синолог, бывший директор Центра компетенций в области китаеведения при Университете Санкт-Галлен Йозеф Мондл в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, если говорить о китайской стратегии в сфере глобального управления, ее можно рассматривать как своеобразную платформу.

"Это стратегия, которая отличается гибкостью и открыта для участия различных стран. Именно поэтому многие китайские инициативы активно обсуждаются в международной прессе", - сказал он.

Й.Мондл отметил, что на данный момент страны не ищут абстрактных концепций. Им нужны практические результаты, а не теоретические решения.

"В этом и заключается их главная цель. Поэтому, когда мы говорим о мобилизации ресурсов, продвижении инициатив или роли Китая в мире, главный вопрос заключается не в том, когда Китай усилится, а в том, какую роль он сможет сыграть в формировании новой системы взаимодействия", - добавил он.